Dağcı grubu kayboldu! Aramalar sürüyor

Rusya’nın en yüksek zirvesi olan Elbruz Dağı’na tırmanan bir dağcı grubundan 5 bin 350 metrede yardım çağrısı geldi. Ancak grubun kaç kişi olduğu ve kimlikleri hala bilinmiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dağcı grubu kayboldu! Aramalar sürüyor
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Rusya’nın Kabardino-Balkarya bölgesinde bulunan Elbruz Dağı, bu kez kaybolan dağcılarla gündeme geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dağın 5 bin 350 metre yüksekliğinde tırmanış yapan bir grubun yardım çağrısında bulunduğunu duyurdu. Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk açıklamalara göre dağcı grubunun tırmanış için Bakanlığa herhangi bir bilgi vermediği tespit edildi. Bu nedenle ekipler, grupta kaç kişi bulunduğu konusunda net bir bilgiye ulaşmakta zorluk yaşıyor. Ayrıca grubun kimlikleri ve hangi ülkeden oldukları da henüz kesinlik kazanmadı.

Arama kurtarma ekiplerinden alınan bilgilere göre, yardım çağrısı sırasında iki dağcının tırmanış esnasında fenalaştığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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