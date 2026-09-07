Dağcıların üzerine çığ düştü! 11 ölü, 6 kayıp

Rusya'nın Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'ndeki Mizhirgi Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde 11 dağcı yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Akıbeti bilinmeyen 6 dağcıya ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları yeni çığ tehlikesi altında zorlukla devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dağcıların üzerine çığ düştü! 11 ölü, 6 kayıp
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Olay, Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki en yüksek zirvelerinden biri olarak bilinen Mizhirgi Dağı'nda dün yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi. Dağda tırmanış gerçekleştiren dağcı gruplarının bulunduğu bölgeye büyük bir çığ düştü.

11 ÖLÜ, 6 YARALI, 6 KAYIP

Felaketin hemen ardından bölgeye sevk edilen yerel acil durum servisleri güncel durumu paylaştı. Çığ altında kalan 11 dağcı olay yerinde hayatını kaybederken, 6 dağcı yaralandı. Olay anında dağda bulunan ekiplerden 10 kişi kendi imkanlarını kullanarak güvenli bir şekilde aşağı inmeyi başardı. Ancak bölgedeki 6 dağcının akıbeti henüz bilinmiyor.

Haber alınamayan 6 kişiyi bulmak amacıyla başlatılan arama kurtarma operasyonuna 50'den fazla acil durum görevlisi katıldı. Bölgedeki ekipler, operasyonların son derece çetin geçtiğini bildirdi. Zorlu arazi şartlarının yanı sıra dağda yeni bir çığ düşme riskinin oldukça yüksek olması, arama ve kurtarma faaliyetlerinin güçlükle sürdürülmesine neden oluyor.

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