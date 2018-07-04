Almanya'da gelecek hafta nihai kararın açıklanacağı Irkçı Alman Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü NSU davasını ele alan bir konferans düzenlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği Siegen'in düzenlediği etkinliğe kurbanların aileleri ve davanın avukatları katıldı.

ADD Siegen, Irkçı Alman Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü (NSU) davasını konu alan, kamuoyuna açık bir konferans düzenledi.NSU tarafından öldürülenlerin yakınları ve davanın müdahil avukatı Dr. Mehmet Gürcan Daimagüler konferansın konuşmacılarıydı.Avukat Daimagüler davadaki son gelişmeleri anlattı.Konferansa, ADD Siegen'in davetlisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolos vekilide katıldı.6 Mayıs 2013 tarihinden bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde devam eden davada, NSU Terör hücresinin hayatta kalan tek sanıklarından Beate Zschäpe yargılanıyor.Katliamda 8'i Türk, 1'i Yunan ve bir Alman polisi olmak üzere 10 kişi hayatını hayatını kaybetmişti.Alman Yüksek Mahkemesi'nin gelecek hafta Çarşamba günü 433'üncü duruşması görülecek dava ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.Alman hükümetinin de yargılanması gerektiğini belirten dava avukatların Mehmet Daimagüler, çıkacak sonuç ne olursa olsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceklerini belirtti.