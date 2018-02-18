Rusya’da bağımsız kalite kontrol kuruluşu Roskontrol, ülkede satılan dana ya da sığır salam-sosis ve sucuklarının çoğunun içinde domuz eti de olduğunu öne sürdü.

Lenta.ru’nun haberine göre, Roskontrol’ün internet sitesinden yapılan açıklamada, farklı markaların salamlarının incelendiği, sığır eti adı altında satılan ürünlerin büyük bölümünde domuz eti kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.



Diğer yandan salamların tümünün genel olarak hijyen standartlarını karşıladığı belirtildi.



İncelemede “Myasnitskiy ryad”, “Velikolunskiy myasokombinat”, Rublevskiy”, “VkusVill”, Snejana” gibi markaların ürünleri test edildi.



Uzmanlar Müslünan tüketicilere, sadece resmi "helal" sertifikası taşıyan et ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Rusya'da az sayıda da olsa "helal" sertifikayla üretim yapan üretici bulunuyor. /Milliyet