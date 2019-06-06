Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka'da genel seçim heyecanı yaşandı. Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip ülkede seçimi sosyal demokratlar kazandı

Danimarka'daki genel seçimlerde, Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Partinin başı çektiği sol blok zafer kazandı.



Genel seçimin resmi sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Partinin yer aldığı sol blok 175 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda 91 milletvekili kazandı.



Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti aldığı yüzde 25,9 oyla 48 sandalye kazanarak birinci parti oldu.



Seçim zaferinin ardından partililere seslenen Frederiksen, hedefinin sadece Sosyal Demokrat Partiden oluşan azınlık hükümeti kurmak olduğunu söyledi.



Danimarka'nın mevcut başbakanı Lars Loekke Rasmussen'in Liberal Partisi, genel seçimlerde yenildi.



Rasmussen, partisinin seçimlerdeki yenilgisinin ardından istifa edeceğini söyledi.



Yaklaşık 6 milyon nüfusu olan Danimarka'da, 4 milyon 219 bin civarında seçmen bulunuyor. Ülkede seçime katılım oranı yüzde 84 civarında oldu.



ulusal.com.tr

