Zatürre tanısı ile hastaneye kaldırılan Danimarka Prensi Henrik, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Zatürree tanısı ile hastaneye kaldırılan Danimarka Prensi Henrik, 83 yaşında yaşamını yitirdi.



Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Kraliyet Mansiyonu Prens Henrik, 13 Şubat Salı gecesi 23.18’de Fredensborg Sarayı’nda yaşamını yitirdi” denildi.



Mısır’da, ocak ayı sonlarında seyahat ederken zatürre hastalığına yakalandığı belirlenen ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a nakledilen Prens Henrik’in sol akciğerinde bir tümör oluştuğu, daha sonra da enfeksiyona yakalandığı belirtilmişti.