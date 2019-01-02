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Danimarka’da tren kazası

Danimarka’da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor

Danimarka’da tren kazası

Danimarka’da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Fyns Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle sabah saat 07.30 sularında Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts Köprüsü’nde yolcu treninin bir yük trenine çarpması sonucu kaza yaşandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybetti.

Kaza yakınlarındaki Nyborg kentinde kriz masası oluşturuldu.

Storebaelts Köprüsü ise trafiğe kapatıldı.

Etiketler; #danimarka
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