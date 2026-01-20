Danimarkalı vekilden Trump’a: Defolun gidin

Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa’nın Grönland konusunda ABD’ye nasıl bir yanıt vereceğinin tartışıldığı oturumda tansiyon yükseldi. Danimarkalı Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert sözleriyle gündeme geldi.

Fransa’nın Strazburg kentinde yapılan ve “Grönland’ın ve Danimarka’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği: ABD’nin şantaj girişimlerine karşı birleşik bir AB yanıtının gerekliliği” başlığını taşıyan oturumda söz alan Vistisen, konuşmasına doğrudan Donald Trump’a İngilizce küfrederek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan, sizin anlayabileceğiniz dilden ifade edeyim; defolun gidin.”

KONUŞMASI KESİLDİ

Vistisen’in sözleri üzerine Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta konuşmayı kesti. Stefanuta, müdahalesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaptığınız kurallara aykırı. Hisleriniz çok kuvvetli olabilir, salonda böyle bir atmosfer de olabilir ancak küfürlü ifadeler ve uygunsuz dil kullanımı konusunda açık kurallarımız var. Sözünüzü kesmek zorunda kaldığım için üzgünüm ancak güçlü siyasi duygularınız olsa bile bu kabul edilemez.”

TRUMP’IN ANLADIĞI DİL BU

Uyarının ardından konuşmasına devam eden Vistisen, sözlerini daha da sertleştirerek şunları söyledi:

“Trump’ın anladığı tek dil, sözün doğrudan ifade edildiği dildir. Trump’ın saygı duyduğu tek ret ise, dolambaçsız ve açık bir rettir. Ancak AB geri adım atmıştır.”

Vistisen, Avrupa Birliği’nin tutumunu da eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün Yüksek Temsilci, Arktik çevresindeki güvenlik tehditlerine ilişkin konuşmanın meşru olduğunu söyledi. Oysa bu durum, bizzat asker sayısını 15 binden yalnızca 150’ye düşüren ABD yönetimi nedeniyle ortaya çıkmıştır.”

“UMARIM AVRUPA NİHAYET UYANIR”

Trump’ın Avrupa’yı ek gümrük tarifeleriyle tehdit ettiğini hatırlatan Vistisen, Avrupa’nın buna karşılık ABD ekonomisine daha fazla yatırım taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

Vistisen sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Eğer Avrupa, Danimarka’ya yönelik askeri tehdit masadan kalkmadan ve Danimarka’nın bölünmesi fikrinden vazgeçilmeden Trump’ı net bir şekilde reddetmez ve ona açıkça ‘hayır’ dememiz gerektiğini anlamazsa, bu konuyu tekrar tekrar konuşmak zorunda kalacağız. Umarım Avrupa nihayet uyanır ve içinde bulunduğu bu durumdan çıkar.”