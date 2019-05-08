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Darbeci grubun dokunulmazlıkları kalktı

Venezuela'da Amerika'nın planladığı askeri darbe girişimine katılan ve haklarında yasal süreç başlatılan muhalif Ulusal Meclise 7 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Darbeci grubun dokunulmazlıkları kalktı

Venezuela'da 30 Nisan'da başarısızlığa uğrayan Amerika planlı darbe girişiminin ardından ülkede başlatılan yasal süreç işliyor.

Venezuela Kurucu Meclisi, "Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek" suçlamaları yöneltilen Ulusal Meclisin 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Kurucu Meclisin kısa süre içinde dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri hakkında ihtiyaç duyulan yargılama iznini de vermesi bekleniyor.

Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello (Diosdado Kabello), iki gün önce yaptığı açıklamada, kalkışmaya katılan milletvekilleri hakkında yürütülen hukuki süreçler bulunduğunu söylemiş, dokunulmazlık dosyaları için "evet" oyu vereceklerini vurgulamıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela
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