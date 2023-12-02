DEAŞ'a Tunus'ta Operasyon

Tunus'ta terör örgütü DEAŞ'e bağlı 6 kişilik bir hücrenin çökertildiği bildirildi. Açıklama Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

DEAŞ'a Tunus'ta Operasyon

Ulusal Güvenlik Servisi Genel İdaresi’ne bağlı terörle mücadele ekiplerinin teknik takip operasyonları sonuç verdi.

Tespit edilen terör örgütü DEAŞ'e bağlı 6 kişilik terör hücresi çökertildi.

Hücrenin internet alanında uzmanlaştığı, terör unsurlarının Tunuslu şirketlere yönelik sanal saldırı hazırlığında olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Daha önce de Zağvan Valiliği tarafından 25 Ekim’de yapılan açıklamada terör örgütü üyesi suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Tunus’ta 2011 yılından bu yana düzenlenen terör eylemlerinde çoğunluğu turist olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.

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