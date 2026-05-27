Define için girdikleri mağarada mahsur kaldılar! 7 gün sonra 5 kişiye ulaşıldı
Laos’ta define aramak için girdikleri mağarada sel sularına yakalanarak mahsur kalan 7 kişiden 5’i sağ kurtarıldı. 20 Mayıs’tan bu yana süren operasyonda kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta define aramak için girdikleri mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i sağ olarak kurtarıldı.
Laos’un Xaisomboun eyaletine bağlı Long Chaeng bölgesindeki mağarada mahsur kalan define avcılarından sevindiren haber geldi. Laoslu ve Taylandlı kurtarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 20 Mayıs’tan bu yana mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’ine ulaşıldı.
Kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, sağ olarak bulunan kişilerin mağaranın içinde kayalık bir alanda beklediği görüldü. 7 gündür zorlu hava ve arazi şartları altında çalışma yürüten ekiplerin operasyon sonrası büyük sevinç yaşadığı aktarıldı.
Kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalan kişilere ilk olarak yiyecek ve temel sağlık desteği sağladığı bildirildi.
MAĞARADAKİ SU TAHLİYE EDİLDİ
Kurtarma ekiplerinin mağara içerisindeki su seviyesini düşürmek için günlerdir yüksek kapasiteli pompalarla tahliye çalışması yürüttüğü belirtildi. Dar geçitlerde ise güvenlik halatları kullanılarak ilerleme sağlandı.
KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yetkililer, mağarada halen kayıp durumda bulunan 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bölgede zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar ve suyla dolan dar geçitlerin operasyonu zorlaştırdığı kaydedildi.
ALTIN ARAMAK VE AVLANMAK İÇİN GİRMİŞLERDİ
Taylan’da 20 Mayıs’ta altın aramak ve avlanmak amacıyla mağaraya giren 8 define avcısı, aniden yükselen sel sularına yakalandı. Gruptaki kişilerden biri yükselen sular arasında yüzerek mağaradan çıkmayı başarırken, diğer 7 kişi mağarada mahsur kaldı.
Taylandlı kurtarma ekipleri, mağaranın bazı bölümlerinin yalnızca sürünerek geçilebilecek kadar dar olduğunu, bazı geçitlerin ise yaklaşık 50 santimetre genişliğe kadar düştüğünü aktardı.