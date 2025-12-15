Dehşetin ardından sıfır tolerans: Plaj saldırısı sonrası ülke silah yasalarını sıkılaştırıyor!

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sidney'deki plajda bir gün önce meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği trajik silahlı saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında hükümetin atacağı adımları duyurdu. Albanese, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekenin yapılacağı mesajını vererek, silah yasalarında daha ileri düzeyde sıkılaştırmalara gidileceğini belirtti.

Başbakan Albanese, silah edinimi ve bulundurma kurallarına yönelik atılacak adımı şu sözlerle açıkladı: "Bir kişi tarafından kullanılan ya da ruhsatlanan silah sayısının kısıtlanması dahil daha sıkı silah yasalarını ulusal kabine gündemine ekleyeceğim."

RUHSATLAR ARTIK "DAİMİ OLMAYACAK"

Albanese, ruhsat sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşarak, insanların durumlarının zamanla değişebileceğini ve bu nedenle silah ruhsatlarının daimi olmaması gerektiğini dile getirdi. Silah yasalarının bir kısmının federal düzeyde, bir kısmının ise eyalet düzeyinde yürürlükte olmasına rağmen, bu kritik konuda fikir birliği sağlamak için çaba göstereceklerini de sözlerine ekledi.

Yaşanan saldırının ardından edinilen bilgiler, sıkılaştırma kararının ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlılardan 50 yaşındaki babanın, ruhsatlı silah sahibi olduğu ve kendisine ait toplam 6 ruhsatlı silahının bulunduğu açıklanmıştı. Olay yerinde de 6 adet silah ele geçirilmişti.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlıların baba ve oğul olduğunu açıklamıştı. Başbakan Albanese, saldırının hedefinin "Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu" belirtmişti. Avustralya'daki Müslüman toplumun temsilcileri, saldırıyı kınayarak etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Öte yandan, saldırı anında cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, eylemiyle Avustralya basınında gündeme gelmişti.