Günlerdir İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze'de ateşkes sağlandı. Bunu "teslimiyet" olarak niteleyen İsrail Savunma Bakanı Liberman istifa etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’ın ateşkes için kendilerine yalvardığını öne sürdü. Hamas ise "İsrail'e ciddi bir ders verdik" açıklaması yaptı. "Demir Kubbe" sistemi istediği gibi çalışmayan Tel Aviv yönetiminin tehditleri sürerken, Filistinlilerin "direnişe destek" gösterileri "siyasi zaferi" gözler önüne serdi.

Gazze günlerdir İsrail'in bombardımanı altındaydı. Gazze'de ateşkese varıldı. Bu kez İsrail'de ortalık karıştı. Tel Aviv'in "Demir Kubbe" sisteminin istendiği gibi etkin olmadığı ortaya çıktı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman istifa etti.



Hamas'ın askeri gücü Kassam Tugayı'nın Komutanı Nur Bereke'ye yönelik suikast... Ve ardından İsrail'e atılan 300 füze... Tel Aviv'in en büyük korunağı "Demir Kubbe" bu kez roketleri engelleyemedi. Hizbullah'ın Hamas'a gönderdiği kornet füzeleri de İsrail'e büyük darbe indirdi. İsrail, Mısır'ın arabuluculuyla ateşkes yapmak zorunda kaldı. Duruma itiraz eden İsrail Savunma Bakanı kameralar karşısına geçti, istifasını açıkladı.



Liberman'ın istifası Gazze'de siyasi zafer olarak yorumlandı. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri açıklamalarda bulundu. Ebu Zuhri, istifanın "yenilginin itirafı ve Filistin direnişi karşısında acizliğin ifadesi" olduğunu belirtti. Hamas Sözcüsü, "İsrail'e ciddi bir ders verdik" dedi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın çağrısıyla perşembe günü Filistin yönetimi toplanacak. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları görüşülecek. Abbas'ın, bölgesel ve uluslararası düzeyde yoğun görüşmeler yaptığı belirtildi.



Başbakan Binyamin Netanyahu Liberman'ın istifası sonrası hem Dışişleri Bakanı hem de Savunma Bakanı oldu. İlk basın toplantısında da "ateşkes"i değerlendirdi. Netanyahu "Hamas’ın ateşkes için kendilerine yalvardığını" öne sürdü. Binyamin Netanyahu ayrıca "Gazze ile ilgili planlarının detaylarını açıklamayacağını ancak şartlar olgunlaştığında İsrail’in yerleşimcilerin güvenliği için harekete geçeceğini" ifade etti.



Filistin halkının mücadelesi sürüyor. Gazze'de "direnişe destek" gösterisi yapıldı. Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes haberiyle sokağa döküldü. Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, Filistinlilere seslendi.



İsrail'in Gazze saldırıları Ramallah'ta da protesto vardı. İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Dünyaya İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.





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