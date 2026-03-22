Demir Kubbe yine sınıfta kaldı! Netanyahu'dan acı itiraf: "Çok zor bir akşam geçirdik"

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırıları, ülkenin özellikle güney bölgelerinde ciddi hasara yol açtı. Gece boyunca devam eden operasyonlar sonucunda birçok noktada şiddetli patlamalar meydana gelirken, İsrail genelinde günlük hayat yeniden durma noktasına geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, saldırıların ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar yaşanan yıkımın etkisini ortaya koydu.

NETANYAHU: "ÇOK ZOR BİR AKŞAM GEÇİRDİK"

Saldırıların şiddeti ve yarattığı tablonun ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşananların ciddiyetine dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" ifadelerini kullandı.

ARAD VE DİMONA'DA AĞIR HASAR

İran'ın gerçekleştirdiği misillemede operasyonun ana hedefleri Arad ve Dimona kentleri oldu. Elde edilen bilgilere göre, İran füzeleri bu bölgelere doğrudan isabet etti ve çok sayıda binada ağır hasar oluştu. Sadece doğrudan isabet eden füzeler değil, aynı zamanda çevre bölgelere düşen füze parçaları da yıkımın çok daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

İsrail basını, füze saldırılarının ardından yüzlerce kişinin durumdan etkilendiğini ve bölgede en az 100'den fazla yaralının bulunduğunu aktardı.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Gece boyu süren patlamaların ardından İsrail'de günlük hayat bir kez daha sekteye uğradı. Yetkililer tarafından güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı bölgelerde, tedbir amacıyla okulların yeniden eğitime ara vereceği duyuruldu.