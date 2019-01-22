Dünya çok kutupluluğa hızla evriliyor. Dengeler değişiyor. Avrupa Ordusu için de ilk adım atıldı. Almanya ile Fransa arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Yeni anlaşmanın hedefi Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara hazırlanmak. Önümüzdeki günlerde Amerika'nın politikalarından bağımsız hareket eden bir Avrupa görebiliriz

"Aachen Anlaşması" yani "Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyonu" için imzalar atıldı.



Almanya ile Fransa arasında yeni bir iş birliğine varıldı. Anlaşma, tarihi Elysee Anlaşmas'ının 56. yıl dönümünde imzalandı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. İkili Almanya'nın Aachen kentindeki belediye salonunda imza törenine katıldı. İmzalar "ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak" için atıldı.



Merkel, anlaşmanın Avrupa Ordusu için atılan bir ilk adım niyetini taşıdığını söyledi. Ortak ordu fikrini Macron gündeme getirmişti. İmza töreninde o da konuştu.



Yeni anlaşma, 7 başlık altında 28 maddenin bulunduğu 16 sayfadan oluşuyor. Anlaşmayla; iki ülke arasında ekonomi, dış, savunma ve güvenlik politikalarında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



İki ülke arasında siyasi alanda "Savunma ve Güvenlik Konseyi", ekonomik alanda ise ortak "Ekonomi Uzmanları Konseyi" oluşturulacak. Anlaşmada, ülkelerden birinin silahlı saldırıya hedef olması halinde diğerinin mümkün olduğu kadar yardımda bulunması öngörülüyor.



İmzalanan anlaşma iki ülkedeki muhalefet partileri tarafından eleştiriliyor. Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Franziska Branter, "anlaşmanın içinin boş olduğunu" belirtti. Fransa'da Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de, Aachen'de imzalan anlaşmanın "Fransa'ya ihanet" anlamına geldiğini öne sürdü.





ulusal.com.tr