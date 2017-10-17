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Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında "Minimal de olsa olumlu gelişmeler var. Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil" dedi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil." bilgisini verdi.  

İbiş, geçirdiği rahatsızlığın ardından Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde dün tedavi altına alınan Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Baykal'ın durumunda dün gece bir değişiklik olduğunu ve 12 saatte bir yapılması gereken tomografinin bu nedenle öne alındığını belirten İbiş, tetkik ve incelemeler sonucunda bir ameliyat kararlaştırılmadığını aktardı.

Deniz Baykal'ın bu sabah yapılan ilk muayenesinde durumunun iyi olduğunu vurgulayan İbiş, şu bilgileri verdi:

Olumsuz bir gelişme yok. Tam tersi minimal de olsa olumlu gelişmeler var. Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü. Antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil.

İbiş, Baykal'ın durumunun takibine tomografi ile devam edileceğini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #ankara #Deniz Baykal
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