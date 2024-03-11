Deniz kaplumbağası yiyen 9 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya’ya bağlı Zanzibar takımadasında deniz kaplumbağaları ölüme neden oldu. Takımadaya bağlı Pemba Adası’nda enfekte su kaplumbağasının etini yedikten sonra hastaneye kaldırılan 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybederken, 78 kişinin tedavi gördüğü belirtildi. Pemba Adası’na bağlı Mkoani kasabası sağlık görevlisi Haji Bakari, “Labaratuvar testleri, hastaların tamamının salı günü (geçtiğimiz hafta) kaplumbağa eti yediğini gösteriyor” dedi.



Yetkililer, bölge halkını kaplumbağa eti yemekten kaçınmaya çağırdı.

Pemba Adası’nda 2021 yılında 3 yaşında bir çocuk dahil 7 kişi kaplumbağa eti yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.