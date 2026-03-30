Deniz Kuvvetleri şehitleri için 'Gerçek Vaat 4' operasyonu: İran füzeleri Tel Aviv ve ABD üslerini vurdu

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki 5 ABD üssü ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki askeri merkezlere yönelik "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 87. dalgasını başlattı.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, bölgedeki Amerikan ve İsrail hedeflerine yönelik geniş çaplı bir askeri harekat başlattı. Gece saatlerinde başlayan ve kombine, sürekli, çok aşamalı bir yapıda halen devam eden "Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 87. dalgası" kapsamında balistik füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla askeri merkezler yoğun ateş altına alınıyor.

TUĞAMİRAL TANGSİRİ VE DENİZ KUVVETLERİ ŞEHİTLERİNE İTHAF EDİLDİ

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, operasyonun "Eba Abdullah el-Hüseyin (a.s)" şifresiyle yürütüldüğü duyuruldu. Harekatın, Tuğamiral Tangsiri ile Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri şehitlerine ithafen gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırılarda komuta kontrol merkezleri, İHA hangarları ve silah destek depoları ile Amerikan-Siyonist terörist askerlerin ve pilotların saklandığı merkezler vuruldu. Bölgede faaliyet gösteren 5 Amerikan üssünün yanı sıra, işgal altındaki Filistin topraklarının güney, merkez ve kuzey kesimlerindeki Hayfa Körfezi, Kiryat Şmona, Tel Aviv, Beerşeba, Dimona, El-Harç, Cufeyr ve Viktorya dahil olmak üzere birçok askeri merkez hedef listesinde yer aldı. Bombardımanda sıvı ve katı yakıtlı İmad, Kıyam ve Hürremşehr 4 balistik füzelerinin yanı sıra imha İHA'ları etkili bir şekilde kullanılıyor.

Operasyonun temel gerekçesi olarak İsrail ordusunun Kuveyt'teki su arıtma tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı gösterildi. Devrim Muhafızları, bu insanlık dışı eylemi hukuka aykırı ve gayri meşru olarak nitelendirerek kınadı. Açıklamada, yaşanan olay Siyonist işgalcilerin alçaklığının ve aşağılığının göstergesi olarak tanımlanırken, Amerikan üsleri ve askerleri ile Filistin topraklarındaki Siyonist rejimin askeri ve güvenlik merkezlerinin güçlü hedefleri olduğu ilan edildi.

BÖLGE ÜLKELERİNE "UYANIK OLUN" ÇAĞRISI

Devrim Muhafızları, Batı Asya bölgesindeki ülkelere de seslenerek Amerikan-Siyonist akımın bölgeyi istikrarsızlaştırma ve yok etme yönündeki fitne çıkarma faaliyetlerine karşı uyanık olmalarının zorunlu olduğunu vurguladı. Operasyona ilişkin resmi bilgilendirme, "Zafer, ancak güçlü ve hakim olan Allah'tandır." ifadeleriyle son buldu.

2026 kira gelir vergisi beyannamesinde son tarih 31 Mart: Hazır Beyan Sistemi ile nasıl başvuru yapılır?2026 kira gelir vergisi beyannamesinde son tarih 31 Mart: Hazır Beyan Sistemi ile nasıl başvuru yapılır?Ekonomi
Emniyet ve EUROPOL işbirliğiyle "Baybaşin" operasyonu: 9 şüphelinin mal varlığına el konulduEmniyet ve EUROPOL işbirliğiyle "Baybaşin" operasyonu: 9 şüphelinin mal varlığına el konulduGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
12 yıllık firari casus Önder Sığırcıkoğlu yakalandı
Tuana'yı hayattan koparan sürücü eski eniştenin çalışanı çıktı!
Emniyet ve EUROPOL işbirliğiyle "Baybaşin" operasyonu
1 Nisan'da başlıyor, 140 bin TL ceza kesilecek
Şehit olduğu duyurulan polis memuru hayata döndürüldü
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon
Yatırım vaadiyle milyonluk vurgun!
Katledilen gazeteci Ulusal Kanal’a konuşmuştu
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu
Bu fırsatlar kaçmaz! BİM'den 31 Mart Salı günü dev gıda indirimi Bu fırsatlar kaçmaz! BİM'den 31 Mart Salı günü dev gıda indirimi
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Aslan'dan yılın bombası! Ozan Kabak geri dönüyor, yanında 3 isim daha var... Aslan'dan yılın bombası! Ozan Kabak geri dönüyor, yanında 3 isim daha var...
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?