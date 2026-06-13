Denizin ortasında can pazarı: Köpekbalığı saldırısında bir kadın ağır yaralandı

Olay, Avustralya'nın en büyük şehri olan Sydney'in doğusundaki Coogee Plajı'nda meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta denize giren 35 yaşındaki bir kadın, köpekbalığının hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUDA "BÜYÜK BİR KAN GÖLÜ" GÖRDÜLER

Saldırı anına tanıklık eden vatandaşlar, denizin içinde "büyük bir kan gölü" gördüklerini, hemen ardından kadının yardım için işaret verdiğini ve bir kişinin onu kıyıya çekmek için suya atladığını ifade etti. Kollarında ve bacaklarında ciddi yaralanmalar oluşan kadının kurtarılma sürecine ilişkin açıklama yapan polis ekipleri, yaşananları şu ifadelerle aktardı:"Kadın, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı ve ilk yardım müdahalesine başlandı"

PLAJLAR 24 SAAT KAPATILDI

Ağır yaralanan kadının tedavisine başlanırken, yerel makamlar bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Saldırının yaşandığı Coogee Plajı başta olmak üzere, şehrin Randwick Belediyesi sınırları içerisinde yer alan diğer tüm plajların 24 saat süreyle kullanıma kapatıldığı duyuruldu.

Avustralya sularında son dönemde ölümle sonuçlanan benzer vakalar dikkat çekiyor. Sadece bir hafta önce, Batı Avustralya eyaleti kıyılarında balık avlayan bir adam köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ay ise Queensland eyaletindeki Büyük Set Resifi'nde balık avına çıkan 39 yaşındaki bir başka adam benzer bir saldırıda yaşamını yitirmişti.

Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü verilerine göre, ülkedeki köpekbalığı saldırılarının büyük bir bölümü doğu ve güneydoğu kıyı şeritlerinde gerçekleşiyor. Resmi istatistikler, bu bölgelerde yılda ortalama 20 civarında köpekbalığı saldırısının kayda geçtiğini gösteriyor.