Denizli'de Yazarlar İsrail'in Saldırılarına Tepski Gösterdi: "Bağımsız Filistin Devleti Kurulsun"

Denizli 6. Kitap Fuarına katılan yazarlar İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulmü protesto etti. Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını ve bağımsız Filistin devlerinin kurulması gerektiğini söylediler.

Denizli 6. Kitap Fuarına katılan yazarlar İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulmü protesto etti. Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını ve bağımsız Filistin devlerinin kurulması gerektiğini söylediler.

# israil # filistin # gazze
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