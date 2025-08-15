Deprem paniği: USGS 6.3 şiddetini duyurdu

Güney Pasifik’te yer alan Solomon Adaları, Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Lata kenti’nin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi. Depremin 31 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadığı ve tsunami uyarısı verilmediği duyuruldu. Yetkililer, bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

