Deprem sonrası felaket alarmı: 7.2 ve 7.5'lik sarsıntıların ardından tsunami uyarısı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, şiddetli sarsıntılarla sallandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, ülkede 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Deprem sonrası felaket alarmı: 7.2 ve 7.5'lik sarsıntıların ardından tsunami uyarısı
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Merkez üssü Chocó yönetim bölgesi yakınları olan ve yaklaşık 82-93 km derinlikte kaydedilen şiddetli sarsıntılar, başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin, Barranquilla, Pereira ve Bucaramanga gibi büyük kentlerde de çok güçlü şekilde hissedildi. Binaların önlem amacıyla tahliye edildiği bölgede vatandaşlar sokağa dökülürken, olası can, mal kaybı ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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