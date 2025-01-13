Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı: 'Deniz ve kıyı şeritlerinden uzak durun'

Japonya’nın güneydoğusunda, Kyuşu Adası açıklarında 6,9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami alarmı verildi. Yetkililer, halkı denizden uzak durmaya ve kıyı bölgelerinden güvenli alanlara çekilmeye davet etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı: 'Deniz ve kıyı şeritlerinden uzak durun'
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Japonya’nın güneydoğusunda, Kyuşu Adası’nın güneydoğu kıyısında 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Miyazaki ve Şikoku Adası’nın güneyindeki Kōchi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, halkı denizden ve kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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