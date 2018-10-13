28 Eylül'de ada ülkesi Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunaminin neden olduğu hasar havadan görüntülendi.

Endonezya'daki deprem, ardında bu görüntüleri bıraktı.



İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekipleri Endonezya'daki felaketi havadan görüntüledi. Ekipler, Endonezya'da acil yardım çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına da katkı sağladı.



Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 2 hafta önce 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Palu ve Dongala kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.



Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 56'ya ulaştı. Ağır yaralanan 2 bin 549 kişinin tedavisi hala sürüyor. Kayıp 5 bin 684 kişiyi arama faaliyetleri ise devam ediyor. Deprem ve tsunami dolayısıyla bölgede 65 bin ev kullanılamaz hale geldi, 99 bin 471 kişi göç etmeye mecbur kaldı.



Peşi sıra felaketler yaşayan ülkeden bir üzücü haber daha geldi. Sumatra Adası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.



ulusal.com.tr