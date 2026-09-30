Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı!
Japonya’nın Okinawa eyaletinde yer alan Yonaguni Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililerden tsunami açıklaması geldi.
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Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan resmi bilgilendirmelere göre depremin ayrıntıları şöyle:
Şiddet ve Derinlik: Yerel saatle 14.00’te kaydedilen 6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Tsunami Riski: Depremin ardından deniz seviyesinde bazı küçük değişikliklerin yaşanabileceği belirtilirken, herhangi bir tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.
Hissedilen Etki: Okinawa eyaletinin farklı kesimlerinde şiddetli şekilde hissedilen deprem halk arasında kısa süreli korku ve paniğe yol açtı.
Okinawa eyaletinin farklı kesimlerinde şiddetli şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.