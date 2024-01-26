Depremin faturası: 17,6 milyar dolar...

Japonya'nın batısındaki depremlerin, bölge geneline verdiği hasarın azami 2,6 trilyon yen (17,6 milyar dolar) olarak hesaplandığı bildirildi.

Depremin faturası: 17,6 milyar dolar...
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Japonya hükümeti, ocak ayı başında çok sayıda depremin meydana geldiği batıdaki Noto Yarımadası genelinde hasar tespit faaliyetlerini sürdürüyor. Kabine Ofisinin açıklamasına göre, deprem kaynaklı işikava, Toyama ve Niigata genelinde oluşan hasarın 1,1 trilyon yen ile 2,6 trilyon yen arasında olacağı hesaplandı.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak başında Noto Yarımadası ve kıyısında meydana gelen depremlerde 232 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu arada, pistinde depremler nedeniyle yarıklar oluşan yerel Noto Havalimanı'nın hafta sonu yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti. Çok sayıda evin yıkıldığı depremde, altyapı sorunu nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanırken, tedarik zincirleri ve yerel turizmin geleceği de olumsuz etkilenmişti.

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