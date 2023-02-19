Depremle boğuşan Suriye'ye İsrail'den insanlık dışı saldırı

Suriye Devleti, Suriye'nin kuzeyindeki vilayetlerde henüz depremin yaralarını sararken, İsrail, füzelerle Suriye'ye saldırmaya devam ediyor.



İsrail, sivillerin yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere, Şam ve çevresini hedef aldı. İsrail'in füzeleri sonucu, 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.



Suriye Devleti, hava savunma sistemlerinin, İsrail tarafından atılan füzelerin büyük bir çoğunluğunu engellediği bilgisini duyurdu.



Saldırıda sivil kaybının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü, maddi hasara yol açtı.