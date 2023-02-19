Depremle boğuşan Suriye'ye İsrail'den insanlık dışı saldırı

Depremle boğuşan Suriye'ye İsrail insanlık dışı bir saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Suriye hava savunması, İsrail tarafından atılan füzelerin büyük çoğunluğunu düşürdü.

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Suriye Devleti, Suriye'nin kuzeyindeki vilayetlerde henüz depremin yaralarını sararken, İsrail, füzelerle Suriye'ye saldırmaya devam ediyor.

İsrail, sivillerin yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere, Şam ve çevresini hedef aldı. İsrail'in füzeleri sonucu, 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Suriye Devleti, hava savunma sistemlerinin, İsrail tarafından atılan füzelerin büyük bir çoğunluğunu engellediği bilgisini duyurdu.

Saldırıda sivil kaybının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü, maddi hasara yol açtı.

# suriye # israil # deprem

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