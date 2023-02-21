Depremlerle ilgili şaşırtıcı bilgiler
ünya genelinde en çok yaşanan afetlerden olan deprem hakkında bilinmeyen birçok sıra dışı bilgiler bulunuyor. Bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmadan hakkında bilgi sahibi olmamız gereken bu doğal afete dair az bilinen gerçekleri öğrenmekte fayda var.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem tüm Türkiye’nin gündeminde. Art arda meydana gelen iki depremin bilançosu ise çok ağır oldu. Çoğu illerde binalar enkaz yığınına dönüşürken deprem hakkında araştırmalar arttı. Özellikle son günlerde depreme dair ne kadar bilgi varsa gündeme gelmiş durumda. Dünya genelinde en çok yaşanan afetlerden olan deprem hakkında bilinmeyen birçok sıra dışı bilgiler bulunuyor. Bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmadan hakkında bilgi sahibi olmamız gereken bu doğal afete dair az bilinen gerçekleri öğrenmekte fayda var. İşte dünya ülkelerinde meydana gelen depremler hakkında çok şaşıracağınız bilgiler…
BUGÜNE KADAR ÖLÇÜLMÜŞ EN BÜYÜK DEPREM 9,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 22 MAYIS 1960'DA ŞİLİ'DE MEYDANA GELMİŞTİR
22 Mayıs 1960’da Güney Amerika kıtası Şili’de gerçekleşmiş olan deprem, bugüne kadar ölçülmüş en büyük deprem. Şili depreminin ardından oluşan tsunami, Pasifik Okyanusu’nda hızlı bir şekilde ilerleyerek, ciddi can ve mal kayıplarına neden oldu.
DÜNYANIN EN UZUN DEPREMİ TAM 32 YIL SÜRDÜ
1861 yılında Endonezya'da yaşanan 8,5 büyüklüğündeki depreme günümüz teknolojisiyle bakıldığında; levhaların, depremden önce 32 yıl boyunca hareket halinde olduğu anlaşıldı. "Yavaş depremler" olarak adlandırılan bu doğal olayının birkaç büyük depremden önce de yaşandığı belirtildi.
Bu deprem, tüm zamanların "kendini en yavaş gösteren" depremi olarak biliniyor. "Yavaş kayma olayı" olarak da adlandırılan bu tür depremlerin günler, aylar veya yıllar içinde ortaya çıktığı bilinse de 32 yıl herkes için oldukça şaşırtıcı bir uzunlukta.
ERZİNCAN DEPREMİ TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN EN BÜYÜK DEPREMLERDEN
27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde Büyük Erzincan Depremi’nde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak sayılıyor.
Bu deprem, Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı oldu. Bu depremle birlikte ilk defa Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın varlığı anlaşılmaya başlandı ve Türkiye'de depremle ilgili konular ele alındı.