Suriye Dera'da terör grupları tamamen temizlendi. Zaferin ardından kent merkezinde tören düzenlendi. Suriye bayrağının göndere çekildiği törende, Suriye ulusal marşı okundu.

Suriye ordusu Dera'nın merkezinde de kontrolü sağladı. Terör grupları bölgeden temizlendi. Kentte Suriye bayrağı dalgalandı.Bayrak, Şehir Meclisi Binası'nda göndere çekildi. Bayrak törenine siyasi yetkililer, komutanlar ve halk katıldı.Suriyeliler, Amerikan destekli grupların bölgeden temizlendiği yerde ulusal marşlarını özgürce okudu.Dera halkı Suriye ordusuna desteklerini ifade ederken, birliklerin teröristlere karşı zaferlerini öven sloganlar attı.Diğer yandan güvenliği sağlanan bölgelerde, saldırılarından kaçan yüzlerce aile evlerine döndü.Dera Suriye için sembolik olarak da önem taşıyor. Şehir, ülkedeki iç savaşın başlatıldığı noktalardan biri.Suriye hükümetinin Dera'da otoritesini tesis etmesiyle İsrail'in stratejik çıkarlarına da ağar darbe vuruldu. İsrail'in hedefi Dera'dan Suriye ordusunu çıkartıp ikinci bir işgal bölgesi oluşturmaktı. Ancak plan başarısızlığa uğradı. Suriye ordusu Dera hamlesiyle bölgeyi temizleyerek bu planı tamamen çökertti.