Dera'daki gruplar, silahlarını teslim etmeyi kabul etti. Teslim edilen silahlar da görüntülendi. Suriye ordusu, Dera kırsalının doğusunda denetimi sağladı. Bölgedeki terör hedeflerinin tamamen temizlenmesiyle birliklerin hedefi Golan Tepeleri olacak. Golan'ı işgal eden İsrail'den ise "Suriye hükümetiyle sorunumuz yok" açıklaması geldi.

Dera'daki muhalif gruplar silahlarını Suriye ordusuna teslim etti. O silahlar işte böyle görüntülendi.



Yapılan antlaşmaya göre teröristler ağır silahları orduya teslim etmeyi kabul etti, uzlaşma sürecine girildi.



Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye ordusu Dera'nın batı kırsalındaki Tal al-Ashari ve Jileen bölgelerine doğru ilerledi.



Suriye ordusu bölgedeki Amerikan destekli terör örgütleriyle çatışarak veya kimi yerde uzlaşmayla Dera'nın bütün doğu kırsalını ele geçirmiş durumda.



Dera kent merkezinin de kurtarılmasıyla Suriye hükümeti, ülkenin güneyinde yeniden otoritesini tesis edebilecek. Ve ordu Golan tepelerine ilerleyecek. Terör varlıklarının temizlenmesnin ardından Şam yönetiminin uluslararası toplumun önüne İsrail'in Golan teperindeki işgalini getirmesi bekleniyor.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Kremlin'de Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'la bir sorunu olmadığını söyledi. Haaretz'de yer alan habere göre Netanyahu, var olan anlaşmaların uygulanması durumunda ülkesinin Suriye'ye müdahale etmeyeceğini vurguladı.



Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail Savunma Güçleri'nin Kuneytra bölgesinde Suriye'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinde saatler sonra geldi.



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