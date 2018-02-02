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Deutsche Bank 2,2 milyar euro zarar etti

Deutsche Bank, 4. çeyrekte 2,2 milyar euro zarar etti.

Deutsche Bank 2,2 milyar euro zarar etti

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, mali yılının 4. çeyreğinde analist beklentilerinin çok üzerinde zarar açıkladı. 
 
Deutsche Bank, ABD'deki vergi reformu ve yatırım bankacılığı gelirlerindeki düşüşüşe bağlı olarak 4. çeyrekte 2,2 milyar euro zarar etti. Analistler ise 1,25 milyar euro zarar bekliyordu.
 
2017 yılının tamamında ise zarar, 290 milyon euro olan beklentinin üzerinde 497 milyon euro olarak gerçekleşti. Deutsche Bank son 3 yıldır zarar ediyor. 
 
ABD'nin vergi reformunun 1,4 milyar dolar yük yarattığını belirten Deutsche Bank, bu yük dışarıda bırakıldığında 2017 yılında 900 milyon euro kar elde ettiğini vurguladı./Milliyet

Etiketler; #Deutsche Bank #almanya #abd
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