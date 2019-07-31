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Dev kahve zincirinin sahibi iş adamı ölü bulundu

Yerel basındaki haberlerde, "Cafe Coffee Day" adlı işletme zincirinin sahibi 60 yaşındaki Siddhartha'nın cesedinin, eyaletin Mangalore bölgesindeki Netravati Nehri'nin kıyısında bulunduğu bildirildi

Dev kahve zincirinin sahibi iş adamı ölü bulundu

Bir balıkçı tarafından bulunan Siddhartha'nın cesedinin hastaneye götürüldükten sonra ailesi tarafından teşhis edildiği aktarıldı.

Siddhartha'nın şoförünün yetkililere verdiği bilgide, iş insanının pazartesi akşamından bu yana kayıp olduğu belirtildi.

İş adamı, eski eyalet Başbakanı'nın damadı 

Eski Karnataka Eyaleti Başbakanı ve iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) mensubu S.M. Krishna'nın damadı olan Siddhartha'nın ölümüyle ilgili, Hindistan'ın eski Başbakanı H.D. Deve Gowda başta olmak üzere ülkedeki siyasi liderlerin üzüntülerini dile getirdiği ifade edildi.

Öte yandan, Siddhartha'nın çalışanlarına mektup yazdığı belirtildi.

Mektubunda, borç aldığı kişilerce büyük baskı altında olduğunu ve gelir vergisi konusunda yetkililerin tacizine maruz kaldığını ifade eden Siddhartha'nın, "kendisine güvenenen insanları hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün olduğunu" yazdığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kahve zinciri #hindistan
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