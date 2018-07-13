banner982
Kendisini çeken sapığı böyle ifşa etti
Kendisini çeken sapığı böyle ifşa etti
FETÖ firarisi Akın İpek görüntülendi!
FETÖ firarisi Akın İpek görüntülendi!
Sedat Peker'e
Sedat Peker'e "Akademisyenleri tehdit" davasından beraat
MİT tırları davasında yeni gözaltı
MİT tırları davasında yeni gözaltı

Dev kozmetik şirketine 4,7 milyar dolar tazminat

Kozmetik şirketi Johnson & Johnson'a karşı 22 kadının talk pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açtığı davada yaklaşık 4,7 milyar dolar tazminata hükmedildi.

Dev kozmetik şirketine 4,7 milyar dolar tazminat

Kozmetik şirketi Johnson & Johnson'a karşı 22 kadının talk pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açtığı davada yaklaşık 4,7 milyar dolar tazminata hükmedildi.

BBC'nin haberine göre, Missouri eyaletinde görülen davada jüri, önce davacılara 550 milyon dolar ödenmesi kararı verdi, daha sonra buna 4,1 milyar dolar cezai tazminatı ekledi.

Bebe pudrasıyla ilgili yaklaşık 9 bin davayla mücadele eden kozmetik devi Johnson & Johnson, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Davacı avukatları, şirketin 1970'lerden bu yana talk pudralarında asbest olduğunu bildiğini, ancak tüketicileri bu konuda uyarmadığını savunuyordu.

Johnson & Johnson, asbest iddialarını reddediyor ve yapılan birçok testin, talk pudrasının güvenli olduğunu gösterdiğini ileri sürüyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #johnson & johnson #pudra
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.