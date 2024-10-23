Dev meteor okyanusları kaynattı ve dev tsunami yaratttı
2014'te keşfedilen dev bir meteorun, insanlık tarihindeki en büyük tsunamiden daha büyük bir dalga yarattığı ve okyanusları kaynattığı ortaya çıktı. Bu gök taşı, dinozorları yok eden meteorun 200 katı büyüklüğündeydi ve Dünya’ya yaklaşık 3 milyar yıl önce çarptı.
Harvard Üniversitesi'nden Prof. Nadja Drabon’un liderliğindeki ekip, Güney Afrika’daki çarpma bölgesinde incelemeler yaptı. Elde edilen bulgular, bu dev çarpmaların sadece yıkıcı olmadığını, aynı zamanda erken yaşamın gelişmesine katkı sağladığını gösterdi.
S2 Meteoru, Dinozorları yok eden meteoru gölgeliyor
40-60 km genişliğindeki bu göktaşı üç milyar yıl önce Dünya'ya çarptı.
S2 adı verilen göktaşının, 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden göktaşının 200 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.
Çarpma, 500 km genişliğinde bir krater oluşturdu ve dünya çapında dev bir tsunami yarattı. Okyanusları kaynatacak kadar ısı üretti ve hava sıcaklıklarını 100°C'ye kadar çıkardı.
Araştırmacılar, bu çarpmaların fosfor ve demir gibi besin maddelerini açığa çıkararak mikroorganizmaların gelişmesine olanak sağladığını keşfetti.
Yeni bulgular, dev çarpmaların erken yaşamı desteklediğini ortaya koyuyor.
Araştırma sonuçları, PNAS dergisinde yayımlandı.