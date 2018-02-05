İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi.
Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi.
Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi.
İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi.