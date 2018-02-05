Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi.

İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi.



Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi.



