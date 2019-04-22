banner1005
Hakkari'de 5 terörist öldürüldü
Hakkari'de 5 terörist öldürüldü
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Devrik lider El Beşir hapishanede, mal varlığına el kondu

Sudan'da gerçekleşen darbeden sonra yönetime geçen Askeri Konsey, Devrik Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in hapishanede olduğunu ve tüm mallarına el konulduğunu duyurdu. Beşir'le birlkte Ulusal Kongre Partisi'nden üst düzey kişiler de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Devrik lider El Beşir hapishanede, mal varlığına el kondu

Sudan'daki darbeden sonra yönetimin başına geçen Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abduelfettah el- Burhan, tutuklanan Devrik Devlet Başkanı El Beşir'in bütün mal varlığına devlet tarafından el konulduğunu duyurdu.

Burhan, Sudan Tevlet Televizyonu'nda konuştu. Beşir'in resmi konutunda 7 milyon avro, 350 bin dolar ve birkaç milyar Sudan cüneyhi bulduklarını söyleyen Burhan, yurt dışındaki hesapları da takip edeceklerini belirtti.

Öte yandan askeri darbe ile devrilen yönetimin önde gelen isimleri de tutuklandı. 

Ömer el-Beşir'in eski yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha, yardımcılarından Nafi Ali Nafi, eski Meclis Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir başkentin merkezindeki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne gönderildi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi lideri tutuklanan bu şahısların da mal varlıklarına en konulduğunu açıkladı.

Burhan, siyasilerin uzlaşısının yönetimi sivillere devretme konusunda belirleyici olduğunu da belirtti. "Biz darbeyle değil halk devrimiyle geldik ve yönetimde kalma niyetinde değiliz. Siyasi güçler ne kadar çabuk anlaşırsa biz de yönetimi o kadar çabuk devrederiz" diye konuştu. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #sudan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.