Sudan'da gerçekleşen darbeden sonra yönetime geçen Askeri Konsey, Devrik Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in hapishanede olduğunu ve tüm mallarına el konulduğunu duyurdu. Beşir'le birlkte Ulusal Kongre Partisi'nden üst düzey kişiler de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sudan'daki darbeden sonra yönetimin başına geçen Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abduelfettah el- Burhan, tutuklanan Devrik Devlet Başkanı El Beşir'in bütün mal varlığına devlet tarafından el konulduğunu duyurdu.



Burhan, Sudan Tevlet Televizyonu'nda konuştu. Beşir'in resmi konutunda 7 milyon avro, 350 bin dolar ve birkaç milyar Sudan cüneyhi bulduklarını söyleyen Burhan, yurt dışındaki hesapları da takip edeceklerini belirtti.



Öte yandan askeri darbe ile devrilen yönetimin önde gelen isimleri de tutuklandı.



Ömer el-Beşir'in eski yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha, yardımcılarından Nafi Ali Nafi, eski Meclis Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir başkentin merkezindeki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne gönderildi.



Sudan Askeri Geçiş Konseyi lideri tutuklanan bu şahısların da mal varlıklarına en konulduğunu açıkladı.



Burhan, siyasilerin uzlaşısının yönetimi sivillere devretme konusunda belirleyici olduğunu da belirtti. "Biz darbeyle değil halk devrimiyle geldik ve yönetimde kalma niyetinde değiliz. Siyasi güçler ne kadar çabuk anlaşırsa biz de yönetimi o kadar çabuk devrederiz" diye konuştu.





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