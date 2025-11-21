Devrim gibi karar: Facebook, Instagram ve X'in ardından Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirildi

Avustralya hükümeti, Facebook, Instagram ve X gibi küresel sosyal medya devlerinin ardından, yayın platformu Twitch'e de kullanıcıları etkileşime teşvik eden yapısı gerekçe gösterilerek yaş kısıtlaması uygulama kararı aldı.

Devrim gibi karar: Facebook, Instagram ve X'in ardından Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirildi
Yayınlanma:

Avustralya, dijital güvenliği sağlamaya yönelik radikal adımlarına bir yenisini ekleyerek, sosyal medya ve yayın platformlarına karşı sıkı bir yaş kısıtlaması uygulamasına geçti.

Ülkenin internet güvenliğinden sorumlu birimi olan "eSafety" Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, alınan bu karara gerekçe olarak platformların temel tasarım özelliklerinin gösterildiği bildirildi. Özellikle Twitch’in yayın özelliklerinin, “öncelikle kullanıcı etkileşimini teşvik etmek için tasarlandığı” ifade edildi ve bu sebeple yaş kısıtlaması kapsamına alındığı belirtildi.

10 ARALIK SON TARİH

Daha önce yaş kısıtlamasına tabi tutulan Facebook, Instagram ve X gibi platformlara ek olarak bu listeye giren Twitch, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok ve YouTube gibi popüler mecralar da dahil olmak üzere toplam dokuz platform için yeni düzenlemeler zorunlu hale geldi. Bu platformlardan, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli yapısal düzenlemeleri yapmaları bekleniyor.

Avustralya'da yürürlüğe konan bu düzenlemeyle birlikte teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımlar da netleşti. Yeni kurallara göre, 16 yaş altındaki kullanıcıların mevcut hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açılmasını engellemek için “makul adımlar atmamaları halinde”, şirketler ciddi mali cezalarla karşı karşıya kalacak. Uygulanacak olan para cezası miktarının yaklaşık 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar ulaşabileceği ifade edildi.

