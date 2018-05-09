İran Devrim Muhafızları Komutanı, ABD'nin nükleer anlaşma kararını değerlendirerek, Avrupa'nın bağımsız karar verme gücüne sahip olmadığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararına ilişkin, “Amerika'nın güvenilir olmadığı bir kez daha tüm dünyayaispatlandı. Silahlı kuvvetlerimizin İslam İnkılabı’na ihtişam ve büyüklük sağladığı gibi hepimiz yerel kabiliyetlerimizle yeteneklerimize başvurmalıyız” dedi.Tümgeneral Caferi, “Avrupalılar, İran ve ABD arasındaki seçimde Amerika'ya bağımlılıklarından dolayı başka bir yol seçemezler. Bunun yanı sıra onlar bağımsız olarak da karar veremez. Nükleer anlaşmanın kaderi belli. Ülkenin tek gelişme yolu yerli kapasitelerden faydalanmaktır” ifadelerini kullandı.İranlı Komutan, “Uranyum zenginleştirme ABD için bir gerekçeydi. Amerika’nın anlaşmadan çekilmesi ise asıl meselenin İran’ın savunma gücü, bölgedeki etkinliği ve terörizme karşı gösterdiği büyük direniş olduğunu gösterdi” değerlendirmesini yaptı.Tümgeneral Caferi, sözlerinin bir kısmında da İran İslam Cumhuriyeti’nin savunma gücünün daha fazla geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.