Devrim Muhafızları: Kuralları ihlal eden tanker vuruldu

İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan askeri müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan seyrüsefer yasağı ve bölgenin güvenli olmadığına dair yapılan tekrarlanan uyarılar, "prima" adındaki ticari tanker tarafından dikkate alınmadı. İkazları yok sayan tanker, imha amaçlı bir insansız hava aracı (İHA) ile vuruldu.

DÜŞMAN GEMİLERİNE GEÇİŞ İZNİ YOK

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı, sekizinci gündür doğrudan kontrol altında tutuluyor. Devrim Muhafızları'nın bildirdiğine göre bu durum; Amerikalı teröristlerin hain saldırısı, İslam Ümmetinin Lideri'nin şehadeti ve Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı bölgesine yapılan tecavüz gerekçesiyle uygulanıyor. Mevcut şartlar altında, düşman ülkelerle ittifak halinde olduğu tespit edilen ticari gemilerin ve tankerlerin boğazdan geçişine kesinlikle izin verilmiyor.