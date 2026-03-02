Devrim Muhafızları: O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutan Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, İran’ın GKRY'deki ABD askeri unsurlarını hedef alabileceğini belirtti.

Cebari, "ABD uçaklarının büyük çoğunluğunu Güney Kıbrıs’a taşıdı. Güney Kıbrıs’a o kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Cebari; İsrail ve ABD saldırılarına karşılık olarak şu ana kadar yaklaşık 10 bin İHA’nın uçurulduğunu belirterek, "Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin adet birinci ve ikinci nesil füze fırlattık. Önümüzdeki günlerde mutlaka üçüncü ve dördüncü nesil füzeleri kullanacağız" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Limasol yakınlarında bulunan İngiliz askeri üssü Akrotiri’ye insansız hava aracı düştüğü bildirilmişti. Rum basınında yer alan haberlere göre, saldırının ardından İngiliz üslerinin çevresine çok sayıda polis konuşlandırıldı.

GÜNEY KIBRIS'TA OKULLAR TATİL

Akrotiri Üssü çevresindeki Limasol kentine bağlı bazı köy ve kasabalarda önleyici tedbir olarak okullar geçici süreyle tatil edildi. Trahoni ve Episkopi’deki ortaöğretim kurumları ile Ağrotur, Asomatos, Trahoni ve Episkopi’deki ilkokulların ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı, bugün okullara gelen öğrencilerin ise evlerine gönderileceği belirtildi.

