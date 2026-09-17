Diana'nın kardeşinden Kral Charles hakkında çarpıcı iddia: “Ölüm haberinin ardından aşırı derecede neşeliydi”

Prenses Diana'nın ağabeyi 9. Earl Spencer, kız kardeşinin ölümünün ardından yaşadıklarını kaleme aldığı yeni kitabıyla gündeme oturdu. Swan Song: Diana, My Sister adını taşıyan kitabın ilk bölümü, 17 Eylül Perşembe günü Daily Mail tarafından yayımlandı. 62 yaşındaki Spencer, bu bölümde kız kardeşinin Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği ölümcül trafik kazasını nasıl öğrendiğini ve ardından dönemin Prensi, bugünün Kralı Charles ile yaptığı telefon görüşmesini detaylandırıyor.

Kaza sırasında Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki evinde bulunan Spencer'ı, kız kardeşi Jane aradı ve Diana'nın kazaya karıştığını haber verdi. O anda kazanın boyutu henüz netlik kazanmamıştı. Kısa süre sonra Jane bir kez daha aradı; bu sefer Diana'nın hayatını kaybettiği haberini iletti.

Ölüm haberi yayıldıkça Spencer'ın telefonu susmak bilmedi. Kitapta yer alan satırlara göre Spencer o anları şöyle aktarıyor: "Telefon sürekli çalıyordu. Üst katta sahanlıktan geçerken Prens Charles bana ulaştı."

"PİYANGOYU KAZANMIŞ BİRİ GİBİ"

Spencer'ın anlatımına göre, diğer arayanlar şoke olmuş halde güçlükle taziye dileklerini iletirken, Charles'ın sesi bambaşka bir hava taşıyordu. Spencer bu anı kitabında şöyle tarif ediyor: "Şaşkınlık içinde olan, taziyelerini ve yardım tekliflerini zar zor dile getirebilen diğer arayanların aksine, onun sesi aşırı derecede neşeli geliyordu. O sırada 'piyangoyu kazanmış biri gibi' diye düşündüğümü hatırlıyorum."

Bugün 77 yaşında olan Kral Charles, o görüşmede ayrıca o dönem 15 yaşındaki Prens William ile 12 yaşındaki Prens Harry'ye annelerinin ölümünü nasıl bildirdiğini de Spencer'a anlatmıştı. Spencer bu kısmı kitabında şöyle yazıyor: "Bana, William ve Harry'ye annelerinin ölümünü o sabah ilk iş olarak Balmoral'daki yatak odalarında söylediğini bildirdi. Felaketin büyüklüğü düşünüldüğünde, bütün bunları anlatış biçimi garip bir şekilde sıradan ve duygudan uzak geliyordu."

SPENCER: ASIL DERDİ CAMILLA İLE EVLENEBİLMEKTİ

Spencer, yıllar sonra bu görüşmeyi değerlendirirken ağır bir iddiada bulunuyor. Kitabında şunları yazıyor: "Şimdi geriye dönüp baktığımda, prensin ilk tepkisinin, artık hayatında olmayan birinin kaybını anlamaktan ziyade, bu olayın sevdiği kadınla evlenebilmesinin önünü nasıl açabileceğini düşünmek olduğunu tahmin ediyorum."

Bu sözlerle Spencer'ın kastettiği isim, Charles'ın bugün 20 yıldır evli olduğu Kraliçe Camilla. Spencer bu değerlendirmesini şu cümleyle tamamlıyor: "Acı bir boşanmanın ardından eski bir eşe ya da onu derinden önemseyen insanlara karşı çok fazla sempati hissetmek zor olabilir."

Kitaptan yayımlanan bir başka bölümde Spencer, Diana'nın cenaze hazırlıkları sürecine de değiniyor. Sarayın havasını anlatırken şöyle diyor: "Sarayda onun gitmiş olmasından dolayı rahatlayan, hatta bundan memnun olan başka kişilerin de bulunduğunu zaten biliyordum."

Spencer, bir saray görevlisinin kendisine Prens William ile Prens Harry'nin cenaze töreninde annelerinin tabutunun arkasından yürüyeceğini bildirdiğini de aktarıyor. Spencer bu fikre o dönem karşı çıkmıştı. Kısa süre sonra Prens Charles kendisini arayarak "Cenaze düzenlemeleriyle ilgili bir sorunun olduğunu duydum." diyecekti.

Spencer'ın anlattığına göre görüşme bu noktadan itibaren gerginleşti. Daily Mail'de yayımlanan bölümde Spencer o anları şöyle özetliyor: "Prens Charles, ben sözünü kesmeden öfkeli konuşmasını sürdürdü. Sonra durdu. Bu sessizliğin kendisini kontrol altına almaya çalıştığının işareti olduğunu düşündüm. Ancak ardından telefonda, her zaman Diana'ya karşı içinde biriktirdiği küçümsemenin ve dünyanın onun ölümünden bu kadar derinden etkilenmiş olmasından duyduğu rahatsızlığın dışavurumu olarak değerlendirdiğim sözleri söyledi."

Spencer'ın iddiasına göre Charles o anda kendisine şunu söylemişti: "Emin ol, onu çok yakında unutacağız!"

Bu söz karşısında donup kaldığını belirten Spencer, tepkisini şöyle anlatıyor: "O kadar şaşırmıştım ki cevap vermem birkaç saniye sürdü. 'Bunu az önce söylediğine inanamıyorum' dedim ve ardından telefonu kapattım."

SARAYDAN AÇIKLAMA GELDİ

PEOPLE dergisinin konuyla ilgili ulaştığı Buckingham Sarayı, iddialara doğrudan yorum yapmayı reddetti. Saray, bunun yerine Daily Mail'in kitaptan ilk bölümü yayımlamasından bir gün önce yaptığı açıklamaya işaret etti. O açıklamada şu ifadeler yer alıyordu: "Prensip olarak kitaplar hakkında yorum yapmasak da Majesteleri, kardeş kaybının yarattığı acının, böyle bir kayıptan yıllar sonra bile kişinin muhakemesini bulanıklaştırabileceğinin, değerlendirmelerini etkileyebileceğinin ve anılarını başkalarının fark edemeyeceği biçimlerde şekillendirebileceğinin bilincindedir."

KİTAP NEDEN YAZILDI?

Swan Song: Diana, My Sister adlı kitabın yayımlanacağı geçen ay duyurulmuştu. Spencer, Diana'nın ölümünün 30. yıl dönümünün önümüzdeki yıl yaklaşması nedeniyle kendisine çok sayıda röportaj talebi gelmesi üzerine kitabı yazmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Kitabın sesli versiyonunun kaydını tamamladıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Spencer, Swan Songun bugüne kadar kaleme aldığı "en kişisel" kitap olduğunu belirtmişti. Paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Özünde bu kitap, bir erkek kardeşin sıra dışı kız kardeşine sunduğu sade bir saygı duruşu."