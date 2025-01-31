Diddy hakkında şok iddianame: Zincir genişliyor

Federal savcılar, Combs'un 2 kadını daha "seks ticaretine zorlamak"la suçlandığını duyurdu. New York'taki Manhattan Federal Bölge Mahkemesi'ne sunulan genişletilmiş iddianamede, ünlü rapçinin 20 yılı aşkın bir süredir süren ve uluslararası boyuta ulaşan "seks ticareti zincirinin" mağdurlarının sayısının üçe çıktığı belirtildi.

İddianamede, Combs'un, mağdurlardan birini balkondan sarkıttığı ve kadınları "seks işçiliğine" zorladığı ifade edildi. Savcılar, Combs'un "Bad Boy Entertainment" gibi plak şirketlerini kadınları cinsel ilişkiye zorlamak ve seks işçiliği için kaçırmak amacıyla kullandığını da belirtti.

"Diddy" lakaplı Combs, 16 Eylül 2024 tarihinde "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, Combs’un evlerinde düzenlediği ve bazen günlerce süren "Freak Offs" adlı partilere katılan kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edildi. Bu partiler genellikle kayda alınıyor ve katılımcılar bu olaylara mecbur bırakılıyordu.

İddianamede, Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet" uyguladığı, aynı zamanda evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin bulunduğu belirtilmişti. Ayrıca, Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedildi.

Combs, Manhattan'daki federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Suçlu bulunması durumunda, Combs, en az 15 yıl hapis cezası alabilir, ömür boyu hapis cezası da mümkündür. Amerikalı rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülecek.