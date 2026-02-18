Dikkat çeken uygulama! Güvercinlere doğum kontrolü başlıyor

Polonya’nın turistik Krakow kentinde güvercin sayısındaki artışı kontrol altına almak için pilot bir doğum kontrol programı başlatıldı. Belediyenin vakıflar ve araştırma çevreleriyle yürüttüğü uygulamada, belirli noktalara yerleştirilecek yemliklerdeki mısır tanelerine her gün ilaç dozu eklenecek.

Dikkat çeken uygulama! Güvercinlere doğum kontrolü başlıyor
Yayınlanma:

Polonya'nın güneyindeki Krakow kenti, güvercin sayısındaki artışı engellemek ve onların genel durumunu iyileştirmek amacıyla pilot doğum kontrolü programı başlattı.

Polonya'nın güvercinleriyle ünlü turistik Krakow kentinde güvercinlere doğum kontrolü uygulanacak. Krakow Belediyesi, Dzikusy Salamandry Vakfı, çeşitli bilim ve araştırma çevreleriyle birlikte güvercinler için pilot bir doğum kontrol programı hazırladı.

Krakow Belediyesi Hayvanlardan Sorumlu Sözcü Sabina Janeczko, programın amacının güvercinlerin genel durumunu iyileştirmek ve nüfuslarının aşırı artmasıyla ortaya çıkan hastalık ve besine erişiminden kaynaklanan zorlukları azaltmak olduğunu söyledi.

Kentte güvercinlerin toplu olarak bulunduğu bazı noktalara özel yemlikler yerleştirileceklerini belirten Janeczko, program neticesinde kuşların hemen ertesi gün ortadan kaybolmayacağını bildirdi.

“Yemlikler, içerisinde bulunan mısırlara her gün doğum kontrol ilacı dozlayacak, daha doğrusu bu şekilde mısır taneleri ilaçla kaplanmış olacak” ifadelerini kullanan Janeczko, pilot programın uzun vadeli ancak güvenli bir süreç olduğunu söyledi.

Dzikusy Salamandry Vakfı Veterineri Przemyslaw Baran ise kliniklerine her gün onlarca yaralı ya da bakımsız güvercin getirildiğini, bu nedenle sorunu sistemli bir şekilde çözmeye karar verdiklerini belirtti.

Nevşehir'de eşini bıçaklayan zanlı, kaçarken yaptığı kazada öldüNevşehir'de eşini bıçaklayan zanlı, kaçarken yaptığı kazada öldüYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polonya güvercin
Günün Manşetleri
Ünlü isimlerin sahte reklamlarıyla dolandırdılar
İstanbul’da İETT otobüsü yoldan çıktı
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum
Terörsüz Türkiye raporu komisyonda kabul edildi
Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Bakanlık denetim yaptı, ceza kesti
Adana merkezli 10 ilde "sahte reçete" operasyonu
Türkiye'de işsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde yüzde 8,2'ye geriledi
Ziraat Bankası 2025 bilançosunu açıkladı
Damacanalar dolusu uyuşturucu yakalandı
Çok Okunanlar
Meteorolojik uyarı: Perşembe günü kar yağışı 11 ili vuracak Meteorolojik uyarı: Perşembe günü kar yağışı 11 ili vuracak
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da yarın sabah elektrikler gidecek BEDAŞ uyardı: İstanbul’da yarın sabah elektrikler gidecek
Yeraltı 4. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD dizi izle Yeraltı 4. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD dizi izle
2026 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor? 2026 emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?