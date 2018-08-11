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Direniş ekonomisi devrede

İran'a yönelik Amerikan ambargolarının ilk aşaması başladı. Peki İran ambargolarla nasıl başa çıkacak? Ulusal Kanal'a konuşan İranlı akademisyen Profesor Doktor Muhsin Habibi, İran'ın çözüm planını anlattı. Amerikan'nın yaptırım politikasına karşı bölgesel birliğin önemine vurgu yapan Habibi, "Türkiye, Rusya, İran, direnişe devam ederse Amerika pes edecek" dedi.

Direniş ekonomisi devrede

ABD başkanı Trump'ın tarihin en ağır ambargo süreci olark ilen ettiği İran'a yönelik yaptırımlarının ilk aşaması 6 Ağustos'ta başladı.

Başta Türkiye olmak üzere Çin, Rusya ve Avrupa ülkeleri ambargoya uymayacaklarını açıkladı. 

Peki İran ambargolarla nasıl başa çıkacak?

Ulusal Kanal İran'ın ambargoya yönelik önlemlerini Tahran'da Prof. Dr. Muhsin Habibi ile konuştu.

İran, Allame Tebatebai Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muhsin Habibi, yaşanacak sıkıntılı dönemin sadece "direniş ekonomisi" olarak adlandırdıkları milli ekonomik model ile atlatılabileceği görüşünde.

İranlı akademisyen, geliştirdikleri modelin ana omurgasını ülkenin yerel kaynaklarının oluşturduğunu belirtti. 

Türkiye'nin de artık ambargo tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Prof. Dr. Habibi, tehditlere karşı formülün bölgesel birlik olduğunu söyledi Irak'ın kuzeyindeki bölünme referandumunu örnek gösterdi.

ABD'nin ambargo tehtidinin bütün bölgeyi hedef aldığına dikkat çeken İranlı akademisyen, hedefteki ülkler birlerşmeli yorumunu yaptı.

Prof.Dr. Habibi, Türkiye, İran ve Rusya'nın ambargolara karşı direnişinin belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

ulusal.com.tr
HABER/KAMERA: YAKUP ASLAN
 

Etiketler; #iran #ambargo
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