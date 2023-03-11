Direniş Film Festivali yapıldı: Ulusal Kanal yerinde takip etti

17’inci Uluslararası Direniş Film Festivali, emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele kararlılığıyla tamamlandı. Kapanış töreni, Fars Körfezi açıklarında İran’ın Şehit Rudeki adlı savaş gemisinin üzerinde yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami’nin katıldığı töreni Ulusal Kanal da yerinde takip etti.

Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Nijerya, Tunus gibi ülkelerden konukların katıldığı tören İran milli bayrağının göndere çekilmesiyle başladı. Müzik ve konuşmaların yanı sıra öne çıkan filmlerin yönetmenleri ile oyuncularının ödüllendirilmesiyle devam etti.

Emperyalizm ve siyonizmle mücadele mesajlarının verildiği törene, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve kuvvet komutanları katıldı. Kudüs’ün bağımsızlığına adanan festivalin kapanış töreninde Filistin İslami Cihat Hareketi’nin Tahran Temsilcisi Nasır Ebu Şerif de yer aldı.

- Günümüzde bilgi ve medya Siyonist rejime karşı çok önemli bir rol oynamaktadır ve Siyonist rejime karşı direnişte kullanılabilecek çok önemli bir silahtır.

Nasır Ebu Şerif, 3 Mart’ta İran’ın Esuluye kentinde başlayan festivalin kapanış töreninde Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtladı.

Şerif şunları söyledi:

- Ne yazık ki Siyonist rejim ve Siyonist lobi küresel bilgi ve propaganda makinesinin 3’te ikisine hala sahip. Bununla gerçek yüzünü değiştirip istediği yalanları gerçeğe dönüştüren ve gerçekmiş gibi gösteren durumdadır. Biz Filistin halkı olarak son dönemde bu teknolojik devrimi kullanabilecek güce sahip olmaya başladık. Bu silahla aslında savaşların ömrünü kısaltmaya başladık.

Festival yöneticilerinden Dr. Muhsin Refi-i ve Kutsal Savunma Sineması Derneği Başkanı Dr. Seyid Muhammed Hüseyni de Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı. Festivalin Fars Körfezi’nde yapılmasının önemini anlattı: