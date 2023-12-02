Direniş Güçleri İsrail Ordusunu Vurdu

İnsani ara son buldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları yoğun biçimde sürüyor.



İsrail Ordusu saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye, Şucaiyye, Zeytun ve Eski Şehir bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.



İsrail basını ise Netanyahu hükümetinin, "Gazze'deki Filistin nüfusunun azaltılması ve bunun için deniz yolunun açılması" yönünde bir plan üzerinde çalıştığını yazdı.



İsrail Lübnan'da da saldırdı. İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın Cebbeyn beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin daha öldüğü ve 3 kişinin yaralandı.

İsrail'in Saldırıları Karşılıksız Kalmıyor

Filistin güçleri, Gazze Şeridi'ne giren işgal güçlerine havan saldırısı düzenledi. El Kassam Tugayları Gazze Şeridi'ne giren İsrail tanklarını da kamikaze dronlarla vurdu. Ayrıca İsrail şehirleri Filistin roketlerinin hedefi oldu.



Lübnan Hizbullah'ı da sınırdaki İsrail birliklerini vurduğunu duyurdu.



Dünya halkları da Filistin'in yanında. Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri düzenlendi.



Göstericiler İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin kapısına dayandı.



Atlanta'da bir kişi Filistinlilere yönelik katliama karşı İsrail konsolosluğu önünde kendini ateşe verdi. Gösterici ciddi şekilde yaralandı. ABD yetkilileri kendini yakan göstericinin hastaneye kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu bildirdi.



İtalya'nın başkenti Roma'da ise İsrail mallarına boykot çağrısı yapıldı.



Madrid ve Paris'te olduğu gibi Avrupa başkentlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.



Yemen, İran ve Ürdün'de de kitlesel gösteriler yapıldı.