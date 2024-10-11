Direniş güçleri İsrail'i vurdu

İsrail’in Lübnan ve Filistin’de sivillere yönelik saldırıları cevapsız kalmıyor. Direniş güçleri İsrail ordusunu vurmaya devam ediyor.

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Direniş güçleri İsrail'i vurdu
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Direniş güçleri İsrail askerlerini hedef almayı sürdürüyor. Hizbullah, İsrail’in Hayfa’daki Kiryat Eliezer Hava Savunma Komutanlığı üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Ayrıca Hizbullah Hayfa ve Kafr Sold yerleşimlerinde İsrail askerlerini roketlerle vurdu.

Kudüs Tugayları ise Batı Şeria’da İsrail askerleri pusuya düşürdükleri bir video yayınladı. Videoda vurulan İsrail askerinin apar topar sedyeyle taşındığı görülüyor.

Irak’taki İslami Direniş de İsrail’in Elyat kentine insansız hava araçlarıyla operasyon düzenledi.

İsrail’in ise Lübnan'ın güneyi ve doğu bölgelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde güneydeki Sur ve Sayda kentlerini bombaladı.

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