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Direnişin sembolü Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembolü Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sürecinde İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi

Direnişin sembolü Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu.

Cuneydi yaşadığı süreci anlattı. Gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Göz yaşartıcı gaz ve arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını söyleyen Cuneydi, "Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar." dedi.

O an çok korktuğunu ifade eden 16 yaşındaki Cüneydi, "Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu." ifadelerini kullandı.

Cezaevinde zor günder yaşadığını kaydeden Cuneydi, kendisine destek veren herkese, özellikle Türk halkına teşekkür etti.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta gözleri bağlanarak çok sayıda İsrailli asker tarafından gözaltına alınmıştı. 11 bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Fevzi Cuneydi, 14 Ocak 2017’de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kudüs #filistin #israil #fevzi cuneydi
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