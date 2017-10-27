Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile karşı tarafın talebi üzerine görüşme yaptı.
Çavuşoğlu ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile de telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya, İran ve Etiyopya dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmelerinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.
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