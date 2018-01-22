Fransa'nın talebiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi gündeminde Afrin olmadığı öğrenildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Fransız Bakan Drian, BM Güvenlik Konseyi toplantısının sadece Suriye’deki insani durumla ilgili olduğunu, Afrin konusunun gündemde olmadığını duyurdu.
Fransa'nın talebiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi gündeminde Afrin olmadığı öğrenildi.
Fransa'nın talebiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi gündeminde Afrin olmadığı öğrenildi.
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